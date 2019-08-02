ВТБ помогает ремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-02T13:55:55+03:00

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Кредитные соглашения на общую сумму 358 миллионов рублей для финансирования затрат по контрактам, заключенным с Министерством транспорта Ростовской области, подписали представители ГУП РО «РостовАвтоДор» и банк ВТБ. В рамках утвержденного лимита компания получила денежные средства для проведения работ по капитальному ремонту региональной автомобильной дороги по маршруту «Азов-Ейск» - ее протяженность более 400 километров, а также автодорог в Цимлянском и Азовском районах. Срок кредита - два года.

- Мы рады видеть «РостовАвтоДор» в списке наших долгосрочных партнеров, - сообщил во время подписания соглашения Управляющий банка ВТБ в регионе Юрий Авдеев. - Сотни километров новых и реконструированных дорог лишний раз напоминают об особом вкладе предприятия в развитие экономики и предпринимательства донского края. Мы заинтересованы в том, чтобы компании данного сегмента могли качественно и своевременно реализовывать социально важные для региона проекты.

По словам директора «РостовАвтоДор» Владимира Окунева, качественное строительство и содержание автомобильных дорог остаются неизменными целями в работе предприятия. Поэтому для достижения и реализации крупнейших проектов компания привыкла обращаться к банкам, использующим лучшие практики в работе. - ВТБ обладает полным спектром компетенций и высоким уровнем экспертизы в рамках финансирования компаний дорожно-строительной сферы, - сообщил он. - Подтверждением столь эффективного сотрудничества является постоянный рост объемов работ.

Напомним, «РостовАвтоДор» - одно из крупнейших предприятий юга России, работающим на рынке дорожного хозяйства более семидесяти лет. Оно предоставляет полный спектр дорожных услуг, преимущественно связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU