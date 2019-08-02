«Ударил ножом и поджог дом»: Ростовчанина задержали за убийство 84-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-02T16:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве своей родственницы. Как рассказали в региональном Следственном комитете, в конце июля этого года около четырех часов утра в Пролетарском районе донской столицы случился пожар в частном доме. В итоге, после того, как огонь был потушен, на месте обнаружили тело хозяйки - 84-летней пенсионерки.

Однако оказалось, что женщина не задохнулась в огне. На ее теле оказались множественные раны, которые предполагаемый преступник, вероятно, пытался скрыть. Под подозрение попал ее родственник. На допросе ростовчанин сознался в содеянном. Он рассказал, что действительно хотел скрыть ножевые ранения на теле своей родственницы, которые нанес, при помощи пожара.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU