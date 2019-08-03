2019-08-03T07:51:14+03:00
Происшествия

На Дону осудили мужчину, убившего друга

Александр СТЕПАНОВ
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За убийство друга дончанин сядет в тюрьмуЗа убийство друга дончанин сядет в тюрьмуФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Зимовниковском районном суде огласили приговор жителю хутора Новогашенский Сархану Магомедбекову. Его обвинили в убийстве.

- Судом установлено, что в ночь с 29 на 30 января этого года подсудимый и его друг поссорились. Между ними завязалась драка, во время которой Магомедбеков достал нож и нанес множественные удары приятелю, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На момент ссоры товарищи были пьяны.

За убийство друга злоумышленника приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в Ростовской области водителя маршрутки осудили за изнасилование пассажирки. Инцидент случился в Аксайском районе несколько месяцев назад: 5 мая. Известно, что в тот день водитель остановился на остановке общественного транспорта рано утром. К нему в салон на конечной села 23-летняя студентка, которая возвращалась из клуба. В итоге, водитель отклонился от маршрута и завез девушку в поле, где и изнасиловал.

После совершения преступления мужчина высадил потерпевшую прямо на трассе, а та позвонила подруге и написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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