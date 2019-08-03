Набросился прямо на улице: жительница Таганрога стала жертвой грабителя
В Таганроге у местной жительницы средь бела дня незнакомец вырвал из рук телефон и скрылся. Женщина сразу же написала заявление в полицию.
Она подробно рассказала следственно-оперативной группе, как выглядел нападавший. Полицейские составили фоторобот и разослали его по всем отделам.
Во время службы сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который подходил под описание, для проверки документов.
- В ходе личного досмотра у гражданина полицейские обнаружили украденное имущество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Подозреваемого привезли в дежурную часть. Полицейские выяснили, что подозреваемый был раньше судим. Чужой телефон 37-летний мужчина хотел продать.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мера пресечения – подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU