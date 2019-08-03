2019-08-03T11:57:38+03:00
Происшествия

Набросился прямо на улице: жительница Таганрога стала жертвой грабителя

Подозреваемого задержали по горячим следам
Ирина ПОТЕРЯ
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Грабителя задержали во время проверки документовГрабителя задержали во время проверки документовФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Таганроге у местной жительницы средь бела дня незнакомец вырвал из рук телефон и скрылся. Женщина сразу же написала заявление в полицию.

Она подробно рассказала следственно-оперативной группе, как выглядел нападавший. Полицейские составили фоторобот и разослали его по всем отделам.

Во время службы сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который подходил под описание, для проверки документов.

- В ходе личного досмотра у гражданина полицейские обнаружили украденное имущество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемого привезли в дежурную часть. Полицейские выяснили, что подозреваемый был раньше судим. Чужой телефон 37-летний мужчина хотел продать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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