В Ростове на набережной столкнулись два судна

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-03T16:49:01+03:00

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Сегодня, 3 августа, в донской столице произошло ЧП на воде. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на Береговой у причала катер врезался в баржу. По словам свидетелей, из-за сильного ветра судно развернуло, и оно протаранило соседнее.

В результате у катера образовалась пробоина в борту.

В пресс-службе областного МЧС сообщили, что пострадавших и разлива нефтепродуктов не

ИСТОЧНИК KP.RU