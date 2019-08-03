В Ростове на набережной столкнулись два судна
Причина ЧП – сильный ветер
На набережной катер протаранил баржуФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Сегодня, 3 августа, в донской столице произошло ЧП на воде. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на Береговой у причала катер врезался в баржу. По словам свидетелей, из-за сильного ветра судно развернуло, и оно протаранило соседнее.
В результате у катера образовалась пробоина в борту.
В пресс-службе областного МЧС сообщили, что пострадавших и разлива нефтепродуктов не
ИСТОЧНИК KP.RU