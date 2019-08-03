Боевая ничья: ФК «Ростов» показал хороший футбол в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-03T17:22:45+03:00

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Сегодня, 3 августа, ростовские футболисты сразились с екатеринбургской командой. Матч проходил на поле соперников.

Несмотря на прохладную погоду, ФК «Ростов» с первых минут показал яркий футбол.

Особенно хорошо желто-синие действовали в атаке. «Ростов» постоянно напрягал центральных защитников «Урала», но, к сожалению, первый гол во встрече забили хозяева. Сделал это Панюков, который красиво замкнул фланговую передачу.

На 28-й минуте желто-синие были близки к тому, чтобы сравнять счет, но удару Байрамяна из выгодной позиции не хватило силы.

После перерыва «Ростов» увеличил давление на ворота «Урала» и сравнял счет. На 67-й минуте отличился Шомуродов. Форвард в касание красиво пробил после передачи Байрамяна. Стоит отметить, что это уже третий мяч Элдора в этом сезоне.

Концовка встречи получилась «горячей». На 81-й Ильин вывел «Урал» вперед, но наши парни все-таки смогли отыграться. Сделал это Сигурдарсон, который головой замкнул передачу Еременко – 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU