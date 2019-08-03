2019-08-03T17:37:09+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону работник после увольнения ограбил предприятие

Злоумышленника задержали
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Подозреваемого в краже задержалиПодозреваемого в краже задержалиФото: архив "КП"
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В отдел полиции Октябрьского района донской столицы с заявлением о краже обратился мужчина. Он рассказал, что с территории базы неизвестный унес газовое оборудование. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнего местного жителя, ранее судимого за применение насилия в отношении представителя власти, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как оказалось, подозреваемый раньше был сотрудником данной базы, знал, где находится имущество. Злоумышленник пробрался на территорию, украл газовые баллоны и скрылся. Подозреваемый успел продать часть оборудования, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в Таганроге ранее судимый мужчина среди бела дня ограбил женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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