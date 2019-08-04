2019-08-04T12:39:10+03:00
Общество

Ростовчане возмутились поведением цыганки, устроившей кормление грудью в маршрутке

По словам очевидца, женщина даже не думала прикрыться, а спокойно болтала всю дорогу
Александр СТЕПАНОВ
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Не всем эта ситуация пришлась по нраву. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Не всем эта ситуация пришлась по нраву. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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История, которая вызвала бурное обсуждение в Интернете, произошла утром в автобусе, курсирующем по 85-му маршруту: женщина — утверждает автор фото, цыганка, никого не стесняясь и не пытаясь прикрыться, устроила кормление ребенка грудью, громко болтая при этом на весь салон.

Мнения комментаторов, как водится, разделились, между некоторыми развернулись бурные споры:

- Что тут плохого? Да хоть кто, любой национальности, кормит грудью! Это прекрасно, это нормально, - считают одни. - Потому что это — только лишь кормление ребенка, а не чьи-то эротические мысли!

- Она просто глумилась над всеми, - возражают другие. - А ребенок - лишь средство заткнуть всем рты, у него уже не возраст кормления. И то, что она делала, выглядит отвратительно, а не прекрасно.

- Нет ничего плохого в кормлении грудью в общественном месте, это во всех странах делается, но на показ грудь выставлять не стоит: придуманы специальные накидки и одежда для этого, - полагают третьи.

- То, что болтала на весь автобус, говорит о низком уровне культуры — да, но вот на счет кормления грудью: печально, что не прикрылась, но если ребенок голодный, то, уж извините, покормить его, даже в автобусе, лучше, чем слушать крик, - размышляют четвертые.

Кстати, некоторые обратили внимание, что сам ребенок — светленький, тогда как женщина смуглая, и задались вопросом, а ее ли мальчик на самом деле, и если нет, то как он к ней вообще попал?

ИСТОЧНИК KP.RU

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