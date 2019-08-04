2019-08-04T14:17:41+03:00
Общество

Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу наркоманов с психическими расстройствами

Всего в донском регионе насчитывается почти 100 тысяч пациентов психоневрологических организаций
Александр СТЕПАНОВ
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Наркомания остается одной из главных бед современного общества.Наркомания остается одной из главных бед современного общества.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Минздрав России представил доклад по социально-значимым заболеваниям в стране — с региональным срезом.

Как выяснилось, всего в стране, по данным на конец 2018 года, насчитывалось 3,9 млн пациентов с диагнозом психического расстройства, обратившихся за консультативно-лечебной помощью. В Ростовской области таковых — 98 тысяч 869 человек, больше четверти из которых страдают психозами и состоянием слабоумия (1030 впервые были взяты в прошлом году под диспансерное наблюдение).

Всего из общего количества людей с психическими заболеваниями - 1249 тех, кто получил психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от спиртного (для сравнения, в Москве — почти 2900, примерно столько же в Подмосковье, в Пермском крае и Челябинской области - по 2400, в Башкортостане — 2200). Примерно треть из них подвержены настоящим алкогольным психозам.

При этом Ростовская область вошла в топ-10 регионов страны по числу наркоманов с психическими расстройствами: медики сообщили о 448 пациентах, официально зарегистрированных, с синдромом зависимости от наркотических веществ. Больше, чем в донском регионе, таковых, опять-таки, в столице (1084), а также в Московской (822) и Челябинской (718) областях, Приморском крае (680), Новосибирской, Свердловской и Воронежской областях (574, 560 и 525, соответственно) и Санкт-Петербурге (504). А замыкает десятку Красноярский край (429 пациентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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