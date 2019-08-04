В Ростовской области пожарные за сутки спасли из огня несколько человек
Трагедией едва не стал пожар, вспыхнувший утром в воскресенье, 4 августа, в частном доме на ул. Береговой в с. Весело-Вознесенка Неклиновского района.
- Сигнал о возгорании поступил в 7.32, на месте сразу же выехали два спецавтомобиля, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К моменту прибытия пожарных огонь успел распространиться на площади в 10 кв. метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС был спасен человек — госпитализация не понадобилась.
А накануне поздно вечером в Родионово-Несветайском районе загорелась хозпостройка, и там в момент возгорания также находились люди: их тоже успели спасли.
ИСТОЧНИК KP.RU