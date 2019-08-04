«Прохожие переступали и шли дальше»: в Ростове-на-Дону возле Кафедрального собора умерла пенсионерка

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-04T19:06:49+03:00

Пожилая женщина просто рухнула на асфальт и уже не поднялась

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ЧП произошло утром в воскресенье, 4 августа, на Соборной площади — неподалеку от входа в храм.

- Пожилая женщина умерла у меня на глазах, - рассказал очевидец. - Я вызвал скорую. Но видел, что она умерла мгновенно. Люди тупо шли, переступая через нее. Тогда мы сняли ограждение и попросили обходить тело.

Скорая помощь прибыла быстро — минут через десять, однако спасти пенсионерку не удалось, медики вынуждены были просто констатировать смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU