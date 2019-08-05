В Ростовской области ищут 45-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-05T10:13:09+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 45-летний Владимир Синицын. Известно, что еще 30 июня Владимир Владимирович уехал в Ростов-на-Дону. Однако до сих пор никто не знает о его местонахождении - ни близкие, ни родные. Предположительный маршрут мужчины должны был выглядеть так: станица Старолеушковская Павловского района Краснодарского края и конечная точка - донская столица.

- Рост Владимира Синицына 176 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками. - На обоих руках у него есть татуировки. Однако ничего неизвестно об одежде, в которую он мог бы быть одет.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде: если вы что-то знаете о том, где в настоящее время находится пропавший, позвоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-5452 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU