«Потрясающий Маке up!»: Фото Русской русалки Влады Чигиревой вызвало восторг у болельщиков

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-05T17:00:49+03:00

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Русские русалки - гордость синхронного плавания. Одна из них - ростовчанка Влада Чигирева, которая поделилась с поклонниками очередным трофеем - золотой медалью. Она поблагодарила всех, кто делает их красивыми во время српевнований.

- Конечно же, хочется сказать огромное спасибо всем визажистам, которые помогали нам в разработке макияжа под новые образы, - написала она. - Спасибо за поддержку на соревнованиях, я знаю как многие из вас за нас болели - это действительно дорогого стоит. Я очень надеюсь, что дальше будет больше и мы ворвемся в новый Олимпийский сезон вместе.

chigirevavlada И конечно же хочется сказать огромное спасибо

Подписчики поставили под фото больше тысячи лайков.

- Улыбайся почаще! Такая открытая и яркая улыбка! - похвалил один из Интернет-пользователей.

- Очень красивая! Умничка, - согласен другой.

- Потрясающий Маке up! Здорово было бы увидеть подобный на соревнованиях. Очень взгляд притягивает, - пишет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU