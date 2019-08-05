«Потрясающий Маке up!»: Фото Русской русалки Влады Чигиревой вызвало восторг у болельщиков
Русские русалки - гордость синхронного плавания. Одна из них - ростовчанка Влада Чигирева, которая поделилась с поклонниками очередным трофеем - золотой медалью. Она поблагодарила всех, кто делает их красивыми во время српевнований.
- Конечно же, хочется сказать огромное спасибо всем визажистам, которые помогали нам в разработке макияжа под новые образы, - написала она. - Спасибо за поддержку на соревнованиях, я знаю как многие из вас за нас болели - это действительно дорогого стоит. Я очень надеюсь, что дальше будет больше и мы ворвемся в новый Олимпийский сезон вместе.
Подписчики поставили под фото больше тысячи лайков.
- Улыбайся почаще! Такая открытая и яркая улыбка! - похвалил один из Интернет-пользователей.
- Очень красивая! Умничка, - согласен другой.
- Потрясающий Маке up! Здорово было бы увидеть подобный на соревнованиях. Очень взгляд притягивает, - пишет третий.
ИСТОЧНИК KP.RU