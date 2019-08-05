2019-08-05T17:46:01+03:00
Общество

С 1 августа ВТБ снижает ставки по ипотеке

Кредит можно оформить под 9,2 процента годовых и даже рефинансировать
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Отличная новость для тех, у кого есть или кто хочет взять ипотеку. С 1 августа ПАО ВТБ меняет условия ипотечного кредитования: снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Как рассказали в банке, максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Кроме того, возможно и рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

- ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, - говорит руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы ценовые параметры по ипотеке были еще доступнее для заемщиков. Согласно новой стратегии банка основной задачей для нас является создание продуктов и сервисов, наибольшим образом отвечающих потребностям наших клиентов.

Помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п., для участников программы «Люди дела» - до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5 процентов в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

КСТАТИ

Только по итогам первого полугодия ВТБ в Ростовской области заключил 2,8 тысячи ипотечных сделок на общую сумму 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на девять процентов. Ипотечный портфель банка вырос на 10 процентов. Так, по данным на 1 июля, он превысил 26,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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