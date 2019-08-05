2019-08-05T17:47:51+03:00
Общество

ЮФУ вошел в ТОП лучших университетов мира

Свою статистику озвучили в Центре всемирного рейтинга университетов
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

Очередная победа в копилке Южного федерального университета. Он занял 14 место среди российских вузов в рейтинге Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR). Известно, что в международном рейтинге университет занял 1 489 место, что позволило ему войти в 7,5% ведущих вузов мира.

К слову, также в список двух тысяч лучших университетов мира за 2019-2020 годы вошли всего 18 российских высших ученых заведений. На первом месте МГУ, за ним следует Московский физико-технический институт (МФТИ). А замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Известно, что CWUR занимается оценкой ведущих мировых вузов уже семь лет, из которых последние пять организация публикует рейтинг тысячи лучших университетов мира, что делает его крупнейшим академическим рейтингом мировых университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 августа ВТБ снижает ставки по ипотеке
Волгодонские атомщики поделились опытом эксплуатации с инженерами АЭС «Аккую»
«Потрясающий Маке up!»: Фото Русской русалки Влады Чигиревой вызвало восторг у болельщиков
Поклонники «Мисс Россия» Алины Санько усомнились, что она сама пишет посты в Инстаграм
В Ростове-на-Дону 20-летняя девушка украла у подруги золотые украшения
Дымовая шашка и крики: на ЛГБТ-активистку напали в ростовском кафе перед лекцией о феминизме
В Ростове-на-Дону в парке грабитель с плоскогубцами напал на прохожего
Страстный поцелуй четы Дибровых восхитил Интернет-пользователей
«Ножки - супер, фигура - отпад!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова удивила фанатов откровенным мини
«Расскажите, как повышаете свои вибрации?»: Виктория Лопырева в сексуальном купальнике сразила поклонников
Власти Ростова-на-Дону потратят 49 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Левенцовке
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 8 августа 2019: где и когда