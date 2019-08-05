ЮФУ вошел в ТОП лучших университетов мира

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-05T17:47:51+03:00

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Очередная победа в копилке Южного федерального университета. Он занял 14 место среди российских вузов в рейтинге Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR). Известно, что в международном рейтинге университет занял 1 489 место, что позволило ему войти в 7,5% ведущих вузов мира.

К слову, также в список двух тысяч лучших университетов мира за 2019-2020 годы вошли всего 18 российских высших ученых заведений. На первом месте МГУ, за ним следует Московский физико-технический институт (МФТИ). А замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Известно, что CWUR занимается оценкой ведущих мировых вузов уже семь лет, из которых последние пять организация публикует рейтинг тысячи лучших университетов мира, что делает его крупнейшим академическим рейтингом мировых университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU