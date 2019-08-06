Ростовчанина обвинили в мошенничестве за неоплаченный кредит

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-06T16:48:25+03:00

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В донской столице полицейские подозревают 45-летнего ранее судимого ростовчанина в мошенничестве.

Мужчина оформил кредитную карту, снял с неё 10 тысяч рублей, но выплачивать долг не стал. В заявлением в полицию обратился представитель финансово-кредитной организации.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

За совершенное преступление ростовчанину грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы в течение года или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, недавно в Ростове-на-Дону продавец салона сотовой связи оформил на клиента кредит на телефон, а дорогой мобильный забрал себе. Пострадавший даже не знал о свершении крупной покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU