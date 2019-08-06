Ростовчанина обвинили в мошенничестве за неоплаченный кредит
В донской столице полицейские подозревают 45-летнего ранее судимого ростовчанина в мошенничестве.
Мужчина оформил кредитную карту, снял с неё 10 тысяч рублей, но выплачивать долг не стал. В заявлением в полицию обратился представитель финансово-кредитной организации.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
За совершенное преступление ростовчанину грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы в течение года или лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, недавно в Ростове-на-Дону продавец салона сотовой связи оформил на клиента кредит на телефон, а дорогой мобильный забрал себе. Пострадавший даже не знал о свершении крупной покупки.
ИСТОЧНИК KP.RU