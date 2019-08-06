Поклонник требует присвоить звание народного артиста таганрожцу Роме Зверю

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-06T17:18:41+03:00

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Фанат группы «Звери» из Ульяновска Илья Фомин создал петицию на сайте общественных инициатив сайте change.org с требованием присвоить звание народного артиста лидеру группы «Звери» - таганрожцу Роману Билыку.

Документ поклонник адресовал Министерству культуры России. Поклонник хочет обратить внимание на работы музыканта, а также на его актерскую и режиссерскую деятельность в художественном фильме о Цое.

- В нашей стране не признают Романа как заслуженного артиста России (и я считаю, что это ущемляет его права), то есть многие не заслуживающие этот титул личности получили это звание, а Роман не заслуживает, - отмечает автор инициативы Илья Фомин.

Фанат просит людей подписать петицию, чтобы доказать, что российские рок-группы могут дать фору зарубежным.

ИСТОЧНИК KP.RU