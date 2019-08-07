Заплатит штраф в миллион рублей: в Шахтах осудили директора рынка за взятку главе администрации
Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о вынесении обвинительного приговора в отношении директора рынка города Шахты. Анатолия Юркова признали виновным в «даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере».
Согласно версии обвинения и суда, он в апреле 2017 года передал заместителю главы администрации деньги за «непроведение проверок и непривлечение к административной ответственности лиц, намеревавшихся осуществлять незаконную нестационарную торговлю на предрыночной территории, арендуемой ООО «Шахтинский рынок» в праздничные дни». Деньги предназначались для главы администрации.
Суд признал его виновным, но оставил на свободе. Анатолий Юрков должен заплатить штраф в размере миллиона рублей. Столь мягкий приговор связан с тем, что подсудимый полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Что касается посредника, то он получил три года условно, а вот суд над бывшим руководителем администрации города еще идет.
ИСТОЧНИК KP.RU