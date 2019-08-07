2019-08-07T11:36:47+03:00
Происшествия

Заплатит штраф в миллион рублей: в Шахтах осудили директора рынка за взятку главе администрации

Приговор не вступил в законную силу
Ирина ПОТЕРЯ
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В Шахтах осудили директора рынка за взятку для главы администрацииВ Шахтах осудили директора рынка за взятку для главы администрацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о вынесении обвинительного приговора в отношении директора рынка города Шахты. Анатолия Юркова признали виновным в «даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере».

Согласно версии обвинения и суда, он в апреле 2017 года передал заместителю главы администрации деньги за «непроведение проверок и непривлечение к административной ответственности лиц, намеревавшихся осуществлять незаконную нестационарную торговлю на предрыночной территории, арендуемой ООО «Шахтинский рынок» в праздничные дни». Деньги предназначались для главы администрации.

Суд признал его виновным, но оставил на свободе. Анатолий Юрков должен заплатить штраф в размере миллиона рублей. Столь мягкий приговор связан с тем, что подсудимый полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Что касается посредника, то он получил три года условно, а вот суд над бывшим руководителем администрации города еще идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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