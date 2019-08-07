Элдор Шомуродов признан лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Уралом»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-07T14:45:18+03:00

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Лучшим игроком в матче «Ростов» и «Урал» стал 24-летний нападающий Элдор Шомуродов. Футболист победил в онлайн голосовании среди болельщиков.

- Элдор Шомуродов с результатом 4,88 голосов обошел Романа Еременко и Хорена Байрамяна, которые набрали набрали 3,74 и 3, 67 голосов, - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

Встреча донского клуба с «Уралом» в Екатеринбурге закончилась ничьей со счетом 2:2. Нападающий забил один из двух голов в ворота соперника.

Футболист также играет за сборную Узбекистана. Свою профессиональную карьеру он начал в 2011 году в составе клуба «Машъал». Спустя четыре года перешел в ташкентский «Бунедкор». По итогам 2015 года был назван среди номинантов на звание «Лучшего молодого футболиста Азии» по версии Азиатской конфедерации футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU