В Ростове-на-Дону приставы конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-07T17:41:47+03:00

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Сразу несколько сотен изделий из меха стали предметом административного нарушения. Инцидент произошел в Первомайском районе Ростова-на-Дону, где суд постановил конфисковать товары. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов. Состав преступления не сообщается, но, скорее всего, их пытались незаконно переправить через границу.

В итоге, по решению районного суда было принято решение передать в общей сложности 466 меховых жилетов, шуб и курток в доход государства. Все добро поместилось в 67 мешков.

Известно, что судебные приставы совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели тщательную инвентаризацию добра, после чего все предметы роскошного гардероба для модниц отправились пока что не на прилавки магазинов, а представителю Росимущества.

Судебные приставы закрыли дело.

ИСТОЧНИК KP.RU