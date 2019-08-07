У жителя Ростовской области долг забрали зерном

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-07T18:51:06+03:00

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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попался житель Чертковского района. Оказалось, что он задолжал свыше четверти миллиона рублей. Однако своевременно долг мужчина не погасил, тогда люди в форме изучили: что конкретно находится у него в собственности.

В числе прочего они отправили запросы и в банки. Как рассказали в региональном Управлении службы судебных приставов, денег, которые были на счетах должника, не хватало для полного погашения задолженности. В итоге, пристав отправился к нему прямо на работу и обнаружил там зерно. В итоге, на него был наложен арест. Теперь имущество предстоит пустить с молотка. Средства, которые будут за него выручены, перечислят кредитору, а бизнесмену - разницу, если деньги от продажи останутся.

Напомним, в Ростове-на-Дону приставы конфисковали 67 мешков шуб и меховых жилетов в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU