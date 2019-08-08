«Балдеет собакен»: Дворняга заснула под кондиционером в автобусе Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-08T12:31:07+03:00

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В социальных сетях города Ростова-на-Дону появилось фото собаки, которая лежит в салоне общественного транспорта прямо в проходе и спит.

- 78 автобус «Темерник - Центральный рынок». Кондиционер работает и собакен балдеет в прохладе. Все пассажиры его аккуратно перешагивали, - трогательно подписал автор снимок из серии «Удивительное рядом».

Под фото уже сотни лайков и десятки комментариев. Многие шутят на тему хвостатого пассажира:

- А собакен остановку свою не проспал случаем? Может, толкнуть надо было? - написал кто-то из горожан.

- Он там лежит до первой бабушки, - предположил другой.

- Хорошо, что ни час-пик, - поддержал беседу третий.

- Удивительно прямо. Как его еще пинками не прогнали брюзжа.... Аж странно такое милосердие, - высказал свою точку зрения еще один ростовчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU