«Балдеет собакен»: Дворняга заснула под кондиционером в автобусе Ростова-на-Дону
В социальных сетях города Ростова-на-Дону появилось фото собаки, которая лежит в салоне общественного транспорта прямо в проходе и спит.
- 78 автобус «Темерник - Центральный рынок». Кондиционер работает и собакен балдеет в прохладе. Все пассажиры его аккуратно перешагивали, - трогательно подписал автор снимок из серии «Удивительное рядом».
Под фото уже сотни лайков и десятки комментариев. Многие шутят на тему хвостатого пассажира:
- А собакен остановку свою не проспал случаем? Может, толкнуть надо было? - написал кто-то из горожан.
- Он там лежит до первой бабушки, - предположил другой.
- Хорошо, что ни час-пик, - поддержал беседу третий.
- Удивительно прямо. Как его еще пинками не прогнали брюзжа.... Аж странно такое милосердие, - высказал свою точку зрения еще один ростовчанин.
ИСТОЧНИК KP.RU