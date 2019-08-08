2019-08-08T11:29:32+03:00
Общество

Время приема платежей для корпоративных клиентов увеличил банк ВТБ

Здесь уверены: продление операционного дня является важным шагом в удовлетворении потребностей бизнеса
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Время проведения рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания на счета получателей в других банках продлили в ВТБ. Если ранее клиент мог использовать этот сервис в рамках стандартного операционного дня, то сейчас время приема и обработки платежей клиентов увеличено. Так, в Москве и других регионах московского часового пояса - до 19:00, для остальных регионов - от 19:00 до 23:00, в зависимости от удаленности от московского часового пояса.

- Продление операционного дня является важным шагом в удовлетворении потребностей бизнеса, - считает старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. - Мы высоко ценим своих клиентов и их бизнес, делая все, чтобы работа с банком была максимально удобной, а клиенты могли оперативно производить расчеты с контрагентами в разных часовых поясах. Совершенствование качества сервисов для наших клиентов - это стратегическая задача ВТБ.

К слову, в банке последовательно проводится работа, направленная на увеличение времени проведения платежей. Так, в минувшм году в большинстве регионов размещения банк уже увеличил время проведения внутренних рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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