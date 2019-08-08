2019-08-08T13:45:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону подсобные рабочие изнасиловали и убили 69-летнюю пенсионерку

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове задержали подозреваемых в убийствеВ Ростове задержали подозреваемых в убийствеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону задержали двух подсобных рабочих, которых подозревают в убийстве пенсионерки. Согласно официальной версии, в начале августа мужчины (32 и 34 года), находясь в доме женщины, избили, изнасиловали, а затем зарезали хозяйку. Уходя, они забрали ювелирные украшения, столовую посуду и личные вещи несчастной. Тело убитой нашли 7 августа.

- В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены лица, причастные к совершению преступлений, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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