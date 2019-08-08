2019-08-08T14:47:15+03:00
Общество

Ипотека отыграла назад: в Ростовской области замедлились темпы по жилищному кредитованию

При этом потребительские займы продолжают расти
Александр СТЕПАНОВ
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Жители донского региона стали меньше брать ипотечных кредитов.Жители донского региона стали меньше брать ипотечных кредитов.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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В Южном главном управлении Банка России подтвердили снижение темпов ипотечного кредитования в Ростовской области в первой половине текущего года, о чем ранее сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Правда, цифры разнятся: ОКБ проинформировало о том, что жители донского региона взяли жилищных займов на 17,1 млрд рублей, что ниже прошлогодних показателей на 14 процентов.

В ЮГУ Банка России приводят иные показатели:

- В первой половине 2019-го население Ростовской области привлекло кредиты на общую сумму 149,5 млрд рублей (выше показателей января-июня 2018-го на 14,5%), при этом объем ипотечного жилищного кредитования снизился в годовом выражении на 5,3 процента - до 25,8 млрд рублей, а потребительского, напротив, вырос на 19,7% до 123,7 млрд рублей, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве.

Как уточнила управляющая отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева, в первом полугодии объемы по ипотеке уступают рекордным показателям аналогичного периода прошлого года, когда ставки по ипотеке опускались до 9,7 процента.

- В этом году в начале лета в регионе наметилось уменьшение ставок по ипотечным кредитам: в июне они снизились до 10,3% годовых (с 10,5% в мае), что соответствует среднероссийскому уровню, - констатировала Леонтьева.

При этом весь портфель ипотечных кредитов в Ростовской области на 1 июля 2019 года составил 152,1 млрд рублей, увеличившись за год на 21,9%, а портфель потребительских кредитов вырос на 20,7% - до 243 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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