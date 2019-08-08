«БКС Брокер» дарит своим клиентам обучение инвестированию

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-08T15:58:30+03:00

Онлайн курс «Основы биржевого дела» будет подарен всем тем, кто пополнит счет на 50-100 тысяч рублей

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Для тех, кто ищет действительно полезную информацию о биржевой торговле и инструментах фондового рынка, ООО «Компания БКС» приготовило подарок – бесплатный курс обучения инвестированию.

Доступ к бесплатным онлайн урокам каждый понедельник в течение месяца получат те, кто до конца лета примет участие в специальной акции. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов. Первый – заключить договор с компанией (все оформляется онлайн и не требует посещения офиса), второй – регистрация на странице акции, и третий – пополнение своего брокерского счета.

- Мы приняли решение расширить учебные курсы и выбрали стратегию индивидуального подхода к каждому клиенту в зависимости от его финансовых ожиданий, - отметила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Онлайн курс «Основы биржевого дела» будет подарен всем тем, кто пополнит счет на 50-100 тысяч рублей. Клиенты, внесшие 100-150 тысяч, получат также доступ к семинару «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия». В дополнение к перечисленным, еще один семинар Консультативная поддержка Романовского Виктора» получат те пользователи, которые внесут сумму от 150 тысяч рублей.

«БКС Брокер» входит в состав финансовой группы БКС, которую выбирает более 350 000 человек в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке.

Сроки проведения акции с 22.07.2019 по 30.08.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru/promo/studing. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Не является образовательной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU