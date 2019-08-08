«Самая бомбезная блондинка страны»: Поклонники Виктории Лопыревой в восторге от ее нового откровенного фото
Виктория Лопырева снова купается в комплиментах. Повод - очередное фото, от которого глаз не оторвать. В откровенном наряде красавица из Ростова-на-Дону снова затеяла разговор с подписчиками о вибрациях.
- Перестать жить в воображаемой клетке, которую тебе навязывает кто-то другой, забыть правила, придуманные другими, и задать себе самый важный в этой жизни вопрос: что делает меня по-настоящему счастливым? - рассказала о сути метода модель.
И посоветовала всем: «Жить сегодня и сейчас».
Фанаты рассыпались в любезностях: «Викуся, ты огонь», «Самая бомбезная блондинка страны», «Очень красивая женщина!», «Вы наикрасивейшая девушка!» и «У вас такие красивые и добрые глаза!».
Но были и те, кто попытался раскритиковать хозяйку странички:
- Можно было и без трусов: разница - почти не какая, - написал подписчик, сделав и орфографическую, и пунктуационную ошибки всего в одном предложении.
ИСТОЧНИК KP.RU