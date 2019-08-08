«Самая бомбезная блондинка страны»: Поклонники Виктории Лопыревой в восторге от ее нового откровенного фото

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-08T16:44:22+03:00

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Виктория Лопырева снова купается в комплиментах. Повод - очередное фото, от которого глаз не оторвать. В откровенном наряде красавица из Ростова-на-Дону снова затеяла разговор с подписчиками о вибрациях.

- Перестать жить в воображаемой клетке, которую тебе навязывает кто-то другой, забыть правила, придуманные другими, и задать себе самый важный в этой жизни вопрос: что делает меня по-настоящему счастливым? - рассказала о сути метода модель.

И посоветовала всем: «Жить сегодня и сейчас».

lopyrevavika Недавно я задала вам вопрос, как вы повышаете свои вибрации?

Фанаты рассыпались в любезностях: «Викуся, ты огонь», «Самая бомбезная блондинка страны», «Очень красивая женщина!», «Вы наикрасивейшая девушка!» и «У вас такие красивые и добрые глаза!».

Но были и те, кто попытался раскритиковать хозяйку странички:

- Можно было и без трусов: разница - почти не какая, - написал подписчик, сделав и орфографическую, и пунктуационную ошибки всего в одном предложении.

ИСТОЧНИК KP.RU