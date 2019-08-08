«Шик, блеск, красота»: «Миссис Россия» Полина Диброва в ультра-мини вышла в свет с мужем
«Миссис Россия» Полина Диброва усердно ведет свою страничку в Инстаграм, и, судя по фото, до сих пор продолжает радовать поклонников послевкусием от своего дня рождения. Красавица опубликовала фотографию вместе с мужем. На ней - ультра-мини, которое выгодно подчеркнуло длинные ноги ростовской модели, а на супруге - смокинг и ангельские крылья.
- Это теперь моя любимая фотография, - подписала Диброва совместный снимок.
Подписчики согласились с увиденным.
- Роскошная-одним словом, - написал один.
- Шик, блеск, красота, - выразился другой.
- Дима и Полина - одна из самых красивых и умных пар, - высказал свое мнение третий.
- Вот что значит выйти замуж за правильного человека! Поучаствовал в дискуссии еще один из Интернет-пользователей.
Напомним, супруги воспитывают вместе троих детей. При этом многодетная мать успевает не только следить за своей фигурой, но и делиться радостными событиями, которые происходят в ее жизни и жизни семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU