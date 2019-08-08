«Шик, блеск, красота»: «Миссис Россия» Полина Диброва в ультра-мини вышла в свет с мужем

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-08T17:03:50+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва усердно ведет свою страничку в Инстаграм, и, судя по фото, до сих пор продолжает радовать поклонников послевкусием от своего дня рождения. Красавица опубликовала фотографию вместе с мужем. На ней - ультра-мини, которое выгодно подчеркнуло длинные ноги ростовской модели, а на супруге - смокинг и ангельские крылья.

- Это теперь моя любимая фотография, - подписала Диброва совместный снимок.

Подписчики согласились с увиденным.

polinadibrova Это теперь моя любимая фотография

- Роскошная-одним словом, - написал один.

- Шик, блеск, красота, - выразился другой.

- Дима и Полина - одна из самых красивых и умных пар, - высказал свое мнение третий.

- Вот что значит выйти замуж за правильного человека! Поучаствовал в дискуссии еще один из Интернет-пользователей.

Напомним, супруги воспитывают вместе троих детей. При этом многодетная мать успевает не только следить за своей фигурой, но и делиться радостными событиями, которые происходят в ее жизни и жизни семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU