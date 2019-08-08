Врача из Ростовской области осудили за аферу с диспансеризацией

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-08T17:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На Дону вынесли приговор сотруднице Каргинской амбулатории МБУЗ «ЦРБ» Боковского района. В суде установили, что врач общей практики в 2017 году за неделю оформила диспансеризацию нескольким десяткам местных жителей. Но на самом деле 32 человека прошли комплексное обследование лишь на бумаге. Тем не менее, из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области производилось возмещение денежных средств на оплату медицинских услуг по диспансеризации, в том числе и незаконное начисление врачу общей практики выплат стимулирующего характера за диспансеризацию граждан.

- В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» и «Мошенничество», - сообщили в региональном следственном комитете.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 года условно с испытательным сроком 1 год, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU