2019-08-08T17:22:19+03:00
Происшествия

Врача из Ростовской области осудили за аферу с диспансеризацией

Медобследование несколько десятков местных жителей прошли лишь на бумаге
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
За диспасеризацию на бумаге врач получала деньгиЗа диспасеризацию на бумаге врач получала деньгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На Дону вынесли приговор сотруднице Каргинской амбулатории МБУЗ «ЦРБ» Боковского района. В суде установили, что врач общей практики в 2017 году за неделю оформила диспансеризацию нескольким десяткам местных жителей. Но на самом деле 32 человека прошли комплексное обследование лишь на бумаге. Тем не менее, из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области производилось возмещение денежных средств на оплату медицинских услуг по диспансеризации, в том числе и незаконное начисление врачу общей практики выплат стимулирующего характера за диспансеризацию граждан.

- В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» и «Мошенничество», - сообщили в региональном следственном комитете.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 года условно с испытательным сроком 1 год, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зерноградском районе женщина украла украшений на 120 тысяч рублей, случайно увидев открытую входную дверь
В Багаевском районе начальница почтового отделения получила условный срок за присвоение 700 тысяч рублей
В Ростовской области ездить общественным транспортом стали чаще
«Шик, блеск, красота»: «Миссис Россия» Полина Диброва в ультра-мини вышла в свет с мужем
«Сексуальности навалом!»: Подписчики обсуждают открытое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой
«Самая бомбезная блондинка страны»: Поклонники Виктории Лопыревой в восторге от ее нового откровенного фото
«БКС Брокер» дарит своим клиентам обучение инвестированию
Ипотека отыграла назад: в Ростовской области замедлились темпы по жилищному кредитованию
В Ростове-на-Дону подсобные рабочие изнасиловали и убили 69-летнюю пенсионерку
Модель современного читателя русской поэзии составляют в ЮФУ
Время приема платежей для корпоративных клиентов увеличил банк ВТБ
«Балдеет собакен»: Дворняга заснула под кондиционером в автобусе Ростова-на-Дону
Житель Ростовской области засеял садовый участок коноплей
Из Ростовской области в Украину не выпустили 18 тонн молока и сливок
В Ростове-на-Дону супруги организовали подпольное казино
В Ростове-на-Дону у исправительной колонии задержали двух парней, которые хотели перебросить запрещенные вещества
Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось
У жителя Ростовской области долг забрали зерном
«Серия горячих фото начинается»: Русская русалка Влада Чигирева отдыхает на пляже в Майами
«Вот это мисс!»: Поклонники обсуждают новый модный образ Полины Дибровой
Известная пловчиха Юлия Ефимова в подсолнухах привела фанатов в восторг
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил три иномарки
В Ростове-на-Дону приставы конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов
Донскому приставу грозит до двенадцати лет тюрьмы за снятие ареста с имущества должников