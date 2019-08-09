Группа ВТБ приобрела одного из крупнейших операторов фискальных данных России

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-09T10:07:54+03:00

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Стратегическую инвестицию совершила группа ВТБ, которая приобрела у группы ЕСН стопроцентный пакет акций оператора фискальных данных «Первый ОФД» (АО «ЭСК»). Известно, что компания передает фискальные данные в режиме близком к реальному времени от контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу России. Она обслуживает порядка 400 тысяч касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16 процентов.

Таким образом, объединение игроков с дополняющими друг друга компетенциями позволит предложить клиенту максимально эффективный сервис. В частности, ВТБ сможет оперативно проводить мониторинг финансового положения корпоративных клиентов, усовершенствовать скоринговые модели и увеличить конверсию таргетированных предложений на основе данных, получаемых от ОФД.

Кроме того, будет развиваться продуктовый ряд в части сложных аналитических продуктов на основе больших данных для корпоративных клиентов и разрабатываться высокотехнологичные решения для цифрового маркетинга.

Как рассказал председатель правления ВТБ Дмитрий Олюнин, этот проект полностью соответствует приоритету стратегии банка на 2019-2022 годы по развитию инициатив в цифровой экономике, дополняющих финансовый бизнес группы. А интеграция решений «Первого ОФД» усилит ВТБ в реализации потенциала больших данных - как внутри группы, так и для внешних клиентов. А еще, по словам управляющего партнера «Первого ОФД» Ирины Есипенко, позволит банку лучше узнать своего клиента и разработать новые комплексные услуги и продукты, прежде всего для сегмента среднего и малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU