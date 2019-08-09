На трассе Азов - Ейск до конца октября отремонтируют мост
На трассе Азов – Ейск до конца октября должны завершить капитальный ремонт мостового перехода, стоимость которого более 26 млн рублей (деньги выделили из регионального бюджета).
- На левой стороне проезжей части завершена разборка конструкций пролетного строения, также закончены демонтаж подходов к мосту, работы по подъему пролетного строения и замене опорных частей, - пояснили в министерстве транспорта РО.
На данный момент подрядчик приступил к бетонированию монолитной плиты усиления левой стороны проезжей части, установке анкеров объединения плиты и балок пролетного строения, а также закладных деталей под деформационные швы и цоколь барьерного ограждения.
На сегодняшний день общий объем выполненных работ составляет 45 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU