На трассе Азов - Ейск до конца октября отремонтируют мост

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-09T12:03:07+03:00

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На трассе Азов – Ейск до конца октября должны завершить капитальный ремонт мостового перехода, стоимость которого более 26 млн рублей (деньги выделили из регионального бюджета).

- На левой стороне проезжей части завершена разборка конструкций пролетного строения, также закончены демонтаж подходов к мосту, работы по подъему пролетного строения и замене опорных частей, - пояснили в министерстве транспорта РО.

На данный момент подрядчик приступил к бетонированию монолитной плиты усиления левой стороны проезжей части, установке анкеров объединения плиты и балок пролетного строения, а также закладных деталей под деформационные швы и цоколь барьерного ограждения.

На сегодняшний день общий объем выполненных работ составляет 45 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU