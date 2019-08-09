2019-08-09T16:15:59+03:00
Общество

Русская русалка Влада Чигирева продемонстрирована идеальный шпагат на пляже в Майами

Спортсменка решила отдохнуть после соревнований на заграничном курорте
ГОШЕВ Игорь
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Спортсменка решила отдохнуть после соревнований на заграничном курорте. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Спортсменка решила отдохнуть после соревнований на заграничном курорте. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Член сборной России по плаванию Влада Чигирева сейчас греется на солнышке в Майами, откуда радует подписчиков своего Инстаграм восхитительными снимками. На этот раз она продемонстрировала идеальный шпагат прямо на пляже. Таким образом ростовчанка проиллюстрировала, что после травм большой спорт не заканчивается.

- Это год, который кардинально поменял мою жизнь и мое мировоззрение, - написала Влада. - Речь пойдет про восстановление после операции и про то, как вообще я получила травму.

А дальше спросила у подписчиков: интересна ли им серия постов на эту тему?

Многие отвечали: «С нетерпением ждем пост», и «Да, было бы интересно и круто». Другие желали: «Здоровья и удачи».

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Хочу поделиться с вами эмоциями за последний год.
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- Одна из серьезнейших неприятностей для спортсмена - это получение травмы, - написала одни из Интернет-пользователей в микроблоге Влады. - Очень много смотрю документальных фильмов про спортсменов: как они осознавали, что получили травму, которая могла их вывести из борьбы за медали. Как восстанавливались, как возвращались. У каждого из спортсменов своя история. Очень любопытно услышать и вашу.

Был и такой комментарий от фаната на английском языке: «Ты сильная и очень красивая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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