2019-08-09T16:00:12+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 10-11 августа 2019: сильный ветер и ливни

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие выходные 10-11 августа 2019
ГОШЕВ Игорь
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Жители Ростова-на-Дону смогут отдохнуть от жары.Жители Ростова-на-Дону смогут отдохнуть от жары.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 10-11 августа 2019: сильный ветер и ливни. Если верить прогнозам синоптиков, то ближайшие выходные будут не располагать к длительным прогулкам.

Так, еще в пятницу 9 августа, обещают в донской столице без осадков. Воздух прогреется до плюс 31 градуса.

А вот в субботу, 10 августа, уже ливень. При этом поднимется сильный северо-западный ветер, его скорость будет составлять до 13 метров в секунду. На столбиках уличных термометров будет от 22 до 27 градусов выше нуля.

На следующий день, 11 августа, погода изменит свое настроение, будет солнечно при такой же температуре. Ветер чуть утихнет - до 11 метров в секунду.

Начало же следующей рабочей недели так же прогнозируют без дождей. Правда, ветра избежать не удастся, он по прежнему будет достаточно сильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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