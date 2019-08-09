Житель Батайска получил 148 штрафов от ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-09T16:27:17+03:00

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Житель Ростовской области получил внушительную сумму в виде штрафов за то, что нарушил правила дорожного движения. Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, в общей сложности госавтоинспекторами ему были выписаны 148 протоколов, а общая сумма штрафов, которые наездил житель Батайска составила около 101 тысячи рублей. В основном, они касались превышения скорости.

Известно, что 30-летний автовладелец не хотел оплачивать их добровольно. Тогда приставы арестовали часть средств, которые были на его счетах. Но той суммы оказалось недостаточно, тогда люди в погонах и явились к нему домой.

В итоге, у него описали всю бытовую технику. Однако тот сам пообещал ее продать за десять дней. Так и произошло, в течение этого времени ему удалось найти нужную сумму. В итоге, дело в отношении нарушителя закрыли. Не известно, научило ли это его чему-нибудь.

ИСТОЧНИК KP.RU