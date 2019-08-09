2019-08-09T17:37:44+03:00
Общество

Житель Ростовской области напал на подростка с пистолетом из-за телефона

Нападавший может отправиться в тюрьму на два года
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Подозреваемый был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений Фото: СУ СК по Ростовской областиПодозреваемый был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений Фото: СУ СК по Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростовской области осудят 24-летнего жителя Донецка за нападение и ограбление 12-летнего подростка, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый встретил на улице незнакомого 12-летнего мальчика. Применив к ребенку физическую силу, мужчина отвел школьника в безлюдное место, где, угрожая расправой и пневматическим пистолетом, отобрал у него дорогой мобильный телефон и сбежал с места происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее мужчинв был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, - рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Подозреваемый заключен под сражу. Специалисты продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего. Если вина мужчины будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на два года или выплата штрафа до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Проще и быстрее»: голосового помощника в контакт-центре запустил банк ВТБ
Житель Батайска получил 148 штрафов от ГИБДД
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 10-11 августа 2019: сильный ветер и ливни
Русская русалка Влада Чигирева продемонстрирована идеальный шпагат на пляже в Майами
Главному архитектору Ростова-на-Дону продлили домашний арест до сентября
«Таня, ты Леопард»: Видео «Мисс Россия» в облегающих велосипедках набирает обороты
В Ростове-на-Дону прозвучал взрыв на улице Содружества
В Ростове-на-Дону хулиганы задули двери легковушки монтажной пеной
Штормовое предупреждение: в Ростовской области обещают грозу, ливни и град
На трассе Азов - Ейск до конца октября отремонтируют мост
Ограничение движения в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют улицы
Ростовчанка заплатила мошеннику почти 4 млн рублей за свободу мужа
Группа ВТБ приобрела одного из крупнейших операторов фискальных данных России
Жестокий убийца сбежал из изолятора в Ростовской области
В Зерноградском районе женщина украла украшения на 120 тысяч рублей, случайно увидев открытую дверь
В Багаевском районе начальница почтового отделения получила условный срок за присвоение 700 тысяч рублей
Врача из Ростовской области осудили за аферу с диспансеризацией
В Ростовской области ездить общественным транспортом стали чаще
«Шик, блеск, красота»: «Миссис Россия» Полина Диброва в ультра-мини вышла в свет с мужем