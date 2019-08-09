Житель Ростовской области напал на подростка с пистолетом из-за телефона

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-09T17:37:44+03:00

Подозреваемый был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений Фото: СУ СК по Ростовской области

Нападавший может отправиться в тюрьму на два года

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области осудят 24-летнего жителя Донецка за нападение и ограбление 12-летнего подростка, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый встретил на улице незнакомого 12-летнего мальчика. Применив к ребенку физическую силу, мужчина отвел школьника в безлюдное место, где, угрожая расправой и пневматическим пистолетом, отобрал у него дорогой мобильный телефон и сбежал с места происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее мужчинв был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, - рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Подозреваемый заключен под сражу. Специалисты продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего. Если вина мужчины будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на два года или выплата штрафа до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU