2019-08-10T09:12:32+03:00
Общество

В Ростовской области 11 человек заболели Лихорадкой Западного Нила

Ее переносчиками являются комары
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области новая напасть - Лихорадка Западного Нила.В Ростовской области новая напасть - Лихорадка Западного Нила.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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В Ростовской области новая напасть - Лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Известно, что в общей сложности лабораторно подтверждены уже одиннадцать случаев. При этом большинство пациентов, оказавшихся на больничных койках, живут в Ростове-на-Дону. В общей сложности, в донской столице пострадали восемь человек. Кроме того, еще двое пострадавших - жители Сальска, один из Мясниковского района.

В ведомстве добавляют, что болезнь протекает у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. А в случае осложнений, могут возникнуть серозные воспаления мозговых оболочек, реже - менингоэнцефалит и острый вялый паралич. Но такое, как правило, может быть при запущенных стадиях или у людей старше 50 лет. Инкубационный период может продлится от двух дней до трех недель.

Поэтому, если после укуса комара, вы почувствовали себя плохо, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо сразу обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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