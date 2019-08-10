2019-08-10T11:36:52+03:00
Общество

«Муж собирается ко мне на 60-летие»: «Миссис Россия» в экстравагантном платье сразила наповал

Всего за несколько часов фото красотки в красном набрало больше тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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Модель-красавица уже мама троих детей. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Модель-красавица уже мама троих детей. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва купается в комплиментах от поклонников и собственного мужа. Несколько часов назад красавица опубликовала в своем Инстаграм фотографию в экстравагантном красном платье, сразив стройностью и красотой модельных ног. Под ним уже больше тысячи лайков.

- Сегодня мой муж сказал, что собирается ко мне на 60-летие, - подписала Полина кокетливую фотографию.

Многие только порадовались за пару, у которой разница в возрасте между супругами составляет почти три десятка лет.

polinadibrovapolinadibrova
Сегодня мой муж сказал , что собирается ко мне на 60летие #ПолинаДиброва #МамаВКубе
1650 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мы тоже, надеемся, что увидим ваш юбилей и вместе с вами разделим радость присутствия вашего мужа! Пусть так и будет, тем более стимул и потенциал огромный! - написала одна из подписчиц.

- Ну так, а чего хорошего человека на юбилей не позвать, - поддержала другая.

- Правильно! Так и будет, - согласилась третья.

Но были и те, кто попытался вернуть восторженную красотку с небес на землю комментариями в духе: «Он Вам может многое чего на говорить и на обещать».

Остальная порция комментариев досталась самой модели: «Полина шикарная» и «Полина, Вы прекрасны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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