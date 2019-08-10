В Ростовской области мужчина украл у соседки ноутбук и 20 тысяч рублей
В полицию Ростовской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой преступления. По ее словам, из дома пропали ноутбук и двадцать тысяч рублей. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона.
Как рассказали в донском главке, стражам порядка удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина. Тот сообщил полицейским, что проник в дом, пока хозяйка была в другой части двора, и незаметно для нее вынес из летней кухни все ценное.
В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он поведет в местах не столь отдаленных.
Расследование уголовного дела продолжается. Молодой мужчина пока находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU