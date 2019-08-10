2019-08-10T14:01:33+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина украл у соседки ноутбук и 20 тысяч рублей

Кражу он совершил, пока она была в огороде
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Из дома пропали ноутбук и двадцать тысяч рублей.Из дома пропали ноутбук и двадцать тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В полицию Ростовской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой преступления. По ее словам, из дома пропали ноутбук и двадцать тысяч рублей. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона.

Как рассказали в донском главке, стражам порядка удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина. Тот сообщил полицейским, что проник в дом, пока хозяйка была в другой части двора, и незаметно для нее вынес из летней кухни все ценное.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он поведет в местах не столь отдаленных.

Расследование уголовного дела продолжается. Молодой мужчина пока находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф
В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой
«Муж собирается ко мне на 60-летие»: «Миссис Россия» в экстравагантном платье сразила наповал
Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве
В Ростовской области 11 человек заболели Лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области закрыли крупную нарколабораторию
Житель Ростовской области напал на подростка с пистолетом из-за телефона
«Проще и быстрее»: голосового помощника в контакт-центре запустил банк ВТБ
Житель Батайска получил 148 штрафов от ГИБДД
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 10-11 августа 2019: сильный ветер и ливни
Русская русалка Влада Чигирева продемонстрирована идеальный шпагат на пляже в Майами
Главному архитектору Ростова-на-Дону продлили домашний арест до сентября
«Таня, ты Леопард»: Видео «Мисс Россия» в облегающих велосипедках набирает обороты
В Ростове-на-Дону прозвучал взрыв на улице Содружества
В Ростове-на-Дону хулиганы задули двери легковушки монтажной пеной
Штормовое предупреждение: в Ростовской области обещают грозу, ливни и град
На трассе Азов - Ейск до конца октября отремонтируют мост
Ограничение движения в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют улицы
Ростовчанка заплатила мошеннику почти 4 млн рублей за свободу мужа
Группа ВТБ приобрела одного из крупнейших операторов фискальных данных России
Жестокий убийца сбежал из изолятора в Ростовской области
В Зерноградском районе женщина украла украшения на 120 тысяч рублей, случайно увидев открытую дверь
В Багаевском районе начальница почтового отделения получила условный срок за присвоение 700 тысяч рублей
Врача из Ростовской области осудили за аферу с диспансеризацией
В Ростовской области ездить общественным транспортом стали чаще
«Шик, блеск, красота»: «Миссис Россия» Полина Диброва в ультра-мини вышла в свет с мужем