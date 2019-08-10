2019-08-10T18:05:21+03:00
Общество

«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников

Один из них даже пообещал спортсменке приза за лучшее фото в ленте
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева - одна из самых красивых спортсменок страны. Фото: страница Вконтакте Влады Чигиревой.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева - одна из самых красивых спортсменок страны. Фото: страница Вконтакте Влады Чигиревой.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева сдержала свое обещание, которое дала несколько дней назад. Тогда она написала в своем Инстаграм: «Серия горячих фото начинается» и не обманула.

На этот раз она предстала перед поклонниками не в привычном купальнике со стразами, а в откровенном красном. Снимок, судя по всему, сделан на одном из пляжей Малибу. Этим кадром Русская русалка проиллюстрировала пост о том, о том, как вернулась в большой спорт после продолжительного перерыва. Спортсменка получила серьезную травму, но нашла в себе силы восстановится.

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Возвращение в спорт после перерыва.
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Однако поклонники буквально обомлели от непривычного для Влады образа. Поэтому в ее ленте один комплимент за другим: «Вот это номер!», «Классный купальник!», «ШИКарное фото!» и «Жду продолжения».

- Влада, сегодня вы получаете приз за лучшее фото в моей ленте, - написал один из фанатов. Вот только не уточнил, какой именно имел ввиду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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