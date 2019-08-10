2019-08-10T17:42:30+03:00
Общество

Электричка «Ростов-на-Дону-Таганрог» август 2019: добавят еще три пары

Выясняем расписание дополнительных электричек «Ростов-на-Дону-Таганрог» с августа 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем расписание дополнительных электричек «Ростов-на-Дону-Таганрог» с августа 2019.Выясняем расписание дополнительных электричек «Ростов-на-Дону-Таганрог» с августа 2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Электричка «Ростов-на-Дону-Таганрог» август 2019: добавят еще три пары. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что они будут курсировать ежедневно.

По мнению чиновников, благодаря этой мере удастся сократить интервалы в движении пригородных поездов. Кроме того, они снизят нагрузку на дорожную инфраструктуру и обеспечат качественное транспортное обслуживание пассажиров.

Так, дополнительные пригородные поезда из Ростова-на-Дону в Таганрог будут отправляться в 13:30, 15:56 и 19:45. А в обратном направлении в 10:04, 17:10 и 20:36.

По данным статистики, только за первые шесть месяцев текущего года в обоих направлениях проехали 1 926,3 тысячи пассажиров. Это на шесть процентов больше, чем за тот же период минувшего года.

Напомним, с 10 августа в Ростове-на-Дону вырос проезд в автобусах: за наличный расчет он составит 26 рублей, по картам - 23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области профессиональный праздник отметят 156 тысяч строителей
В Ростовской области детям незаконно делали прививки
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
В Ростовской области мужчина украл у соседки ноутбук и 20 тысяч рублей
В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф
В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой
«Муж собирается ко мне на 60-летие»: «Миссис Россия» в экстравагантном платье сразила наповал
Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве
В Ростовской области 11 человек заболели Лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области закрыли крупную нарколабораторию