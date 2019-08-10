СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-10T17:42:30+03:00

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Электричка «Ростов-на-Дону-Таганрог» август 2019: добавят еще три пары. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что они будут курсировать ежедневно.

По мнению чиновников, благодаря этой мере удастся сократить интервалы в движении пригородных поездов. Кроме того, они снизят нагрузку на дорожную инфраструктуру и обеспечат качественное транспортное обслуживание пассажиров.

Так, дополнительные пригородные поезда из Ростова-на-Дону в Таганрог будут отправляться в 13:30, 15:56 и 19:45. А в обратном направлении в 10:04, 17:10 и 20:36.

По данным статистики, только за первые шесть месяцев текущего года в обоих направлениях проехали 1 926,3 тысячи пассажиров. Это на шесть процентов больше, чем за тот же период минувшего года.

Напомним, с 10 августа в Ростове-на-Дону вырос проезд в автобусах: за наличный расчет он составит 26 рублей, по картам - 23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU