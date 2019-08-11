В Ростове-на-Дону директора четырех школ лишились кресел из-за жалоб родителей на поборы

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-11T16:11:38+03:00

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В Ростове-на-Дону сразу несколько руководителей учебных заведений лишись своих рабочих мест после жалоб родителей. Об этом озвучили на совещании, которое проходило в городской администрации.

В частности, руководитель Управления образования донской столицы Виктория Чернышова сообщила, что за минувший учебный год с четырьмя директорами школ, в которых жаловались на поборы, с директорами просто не продлили договора. Номера учебных заведений она не уточнила.

Кроме того, число жалоб от родителей на такие вещи стало гораздо меньше. Так, если еще в 2017-м году было 59 обращений, то в минувшем учебном - всего 32.

Виктория Анатольевна также добавила, что Управление образования города нацелено на ведение открытого диалога и готово к незамедлительной реакции на любое проявление коррупционного характера в учреждениях образования.

ИСТОЧНИК KP.RU