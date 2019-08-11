В Новочеркасске с шеи женщины сорвали золотую цепь с кулоном

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-11T17:10:12+03:00

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В полицию города Новочеркасска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой грабителя. В частности, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, когда она шла по одной из улиц.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 29-летний мужчина. Он не успел продать награбленное. Поэтому в скором времени ювелирные украшения будут возвращены законной владелице.

В ведомстве добавили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.

Согласно законодательству, максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU