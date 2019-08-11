2019-08-11T16:37:55+03:00
Происшествия

В Аксае угнали «четырнадцатую»

Злоумышленник просто взял чужую машину покататься
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленнику удалось повредить замок и угнать автомобиль.Злоумышленнику удалось повредить замок и угнать автомобиль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию города Аксая обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали машину: она была припаркована под окнами. Сотрудники полиции мгновенно объявили план-перехват и «четырнадцатая» была найдена.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им удалось задержать и подозреваемого в угоне: им оказался 40-летний местный житель, который уже отбывал срок за хранение наркотиков. Он и сообщил стражам порядка, что повредил личинку замка, проник в салон, запустил двигатель, соединив провода зажигания, и уехал. При этом машину он взял просто покататься.

В итоге, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Транспортное средство уже вернули хозяину, а подозреваемый после рассмотрения уголовного дела судом, снова может отправиться в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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