2019-08-11T17:08:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина заплатил 187 тысяч рублей мошеннику

Его он нашел через Интернет
Ольга ГОПАЛО
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В городе Ростове-на-Дону местный житель стал жертвой мошенника.В городе Ростове-на-Дону местный житель стал жертвой мошенника.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В городе Ростове-на-Дону местный житель стал жертвой мошенника. В полицию он пришел после того, как заплатил 187 тысяч за услугу, которую не получил.

Мужчина рассказал в отделе, что нашел через Интернет объявление о том, что один из предпринимателей предоставляет услугу по междугородним перевозкам. Ему как раз требовались такие, поэтому он связался с автором рекламы. После того, как все нюансы были уточнены, потерпевший заплатил ему деньги - 187 тысяч рублей, это была только предоплата.

Однако как рассказали в донском главке, после того, как коммерсант получил деньги, он просто перестал выходить на связь. В итоге, стражам порядка не составило большого труда найти злоумышленника. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока он находится на свободе под подпиской о невыезде, но может и сесть на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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