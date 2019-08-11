СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-11T18:15:50+03:00

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Футбольный матч «Ростов» - «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону 12 августа 2019: на стадион просят прибыть заранее.

В ближайший понедельник футбольных болельщиков ожидает спортивный поединок, который состоится на стадионе «Ростов Арена». Там встретятся хозяева поля футбольная команда «Ростов» и гости из Самары - футболисты клуба «Крылья Советов». Известно, что начало запланировано на 20:00.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, стражи порядка будут обеспечивать охрану во время игры. При этом просят прибывать на стадион заранее.

- Необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - рассказали в главке и попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.

А чтобы исключить очереди - лучше вообще приехать за полтора-три часа до начала игры.

ИСТОЧНИК KP.RU