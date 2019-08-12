Баскетболистку из «Ростов-Дон-ЮФУ» вызвали в сборную России

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-12T10:42:28+03:00

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Уже в августе в Чехии состоится молодежный чемпионат Европы по баскетболу. И отстаивать честь нашей страны в этом спортивном поединке будет игрок женского баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» Анна Зайцева.

Как рассказали в Управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, донская спортсменка попала в заявку сборной России для участия в турнире.

- Российские юниорки провели в июле ряд товарищеских встреч, по итогам которых и был сформирован боевой состав, - добавили там. - И для участия в континентальном первенстве для игроков до 20 лет главным тренером юниорской сборной России вызвана и ростовская баскетболистка.

Напомним, 19-летняя Анна Зайцева в минувшем сезоне была признана лучшим игроком чемпионата. Тогда наши ростовские баскетболистки стали обладательницами золотых медалей Суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU