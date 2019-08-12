ВТБ профинансировал крупную строительную компанию на 440 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-12T10:44:58+03:00

Банк ВТБ одобрил строительному холдингу «Нижневолжскстройсервис» кредитно-документарный лимит на сумму 440 миллионов рублей сроком на один год. Фото: пресс-служба ВТБ.

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ одобрил строительному холдингу «Нижневолжскстройсервис» кредитно-документарный лимит на сумму 440 миллионов рублей сроком на один год. На эти заемные средства там намерены реализовать проект по строительству АЗС и торгового центра с пунктом питания на трассе М-11.

- ВТБ активно развивает сотрудничество с предприятиями строительной отрасли, предоставляя доступное финансирование для реализации новых масштабных региональных объектов, - рассказал управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев. - «Нижневолжскстройсервис» по праву входит в число крупнейших производителей, и, поддерживая отраслевых лидеров, мы даем мощный импульс для развития всей экономики области.

Известно, что в рамках данного лимита банк выдал две гарантии на общую сумму 110 млн рублей в обеспечение исполнения контрактов, заключенных холдингом с ООО УК «Автодор», и оформил две кредитные линии на общую сумму 300 млн рублей.

По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам ООО «НВСС» Галины Терентьевой, они заинтересованы в сотрудничестве с ВТБ для привлечения доступных финансовых ресурсов, способствующих реализации масштабных планов развития компании на современном строительном рынке. Так, более чем за 20 лет работы активы компании пополнились многими крупными проектами самого различного назначения. А заказчики с удовольствием эксплуатируют строительные объекты по всей России, возведенные специалистами по всем правилам архитектуры, композиции и инжиниринга.

ИСТОЧНИК KP.RU