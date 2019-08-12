В ростовском аэропорту Платов задержали двух хулиганов за пьянство и ругань в самолете

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-12T12:11:53+03:00

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В аэропорту Платов задержаны два 29-летних мужчины за пьяный дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы.

Пассажиры решили выпить во время полёта, но не рассчитали свои силы. В какой-то момент мужчины начали громко кричать на борту самолета, не реагируя на замечания со стороны экипажа и других пассажиров.

- Нарушители оказались жителями Московской области. Мужчин в состоянии алкогольного опьянения задержали на выходе из самолета, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Специалисты составили на дебоширов протоколы по статьям «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство». Мужчинам грозит наказание в виде штрафа или ареста срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU