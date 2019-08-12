2019-08-12T15:54:08+03:00
Общество

В Ростовской области на отца-алиментщика завели уголовное дело

Он задолжал своему ребенку 263,5 тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области горе-отец стал фигурантом уголовного дела.В Ростовской области горе-отец стал фигурантом уголовного дела.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области горе-отец стал фигурантом уголовного дела после того, как долгое время не платил алименты собственному ребенку. Как сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, общий долг жителя города Сальска составил более 263,5 тысячи рублей.

Сначала на отца завели административное дело, а суд назначил ему тридцать часов исправительных работ. За это время он должен был сделать что-то полезное для общества, например, мести улицы. Однако мужчина так и не отбыл наказание, а долг не оплатил.

Тогда в отношении него возбудили уже уголовное дело. Более того, приставы вынесли арест на его имущество - в той части, чтоб он не смог его ни продать, ни подарить, ни на кого-то переписать. И запретили выезжать за пределы России.

После этого дончанин часть долга по алиментам погасил, а оставшуюся часть пообещал выплатить в ближайшее время. И тогда уголовный срок ему заменили на штраф в десять тысяч рублей. Его он уже оплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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