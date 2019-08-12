2019-08-12T17:20:22+03:00
Общество

В Ростовской области начальника ИВС уволили после побега заключенного

Руководитель помог арестованному мужчине сбежать.
Мария ШАБАНОВА
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Александр Коршиков не проверил информацию о подготовке побега. Фото: ОМВД Миллеровского районаАлександр Коршиков не проверил информацию о подготовке побега. Фото: ОМВД Миллеровского района
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Начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району Александра Коршикова подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, руководитель получил информацию о побеге и наличии ножа у арестованного мужчины, но не организовал обыск камеры и досмотр вещей, а также предоставил заключенному возможность пользоваться мобильной связью.

В результате 25-летний подозреваемый в жестоком убийстве перепилил решетку камеры и сбежал. Полицейским удалось задержать преступника в Миллеровском районе Ростовской области.

- Решается вопрос об избрании в отношении начальника ИВС меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что руководителя отстранили от исполнения служебных обязанностей и уволили из органов по отрицательной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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