В Ростовской области начальника ИВС уволили после побега заключенного
Начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району Александра Коршикова подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, руководитель получил информацию о побеге и наличии ножа у арестованного мужчины, но не организовал обыск камеры и досмотр вещей, а также предоставил заключенному возможность пользоваться мобильной связью.
В результате 25-летний подозреваемый в жестоком убийстве перепилил решетку камеры и сбежал. Полицейским удалось задержать преступника в Миллеровском районе Ростовской области.
- Решается вопрос об избрании в отношении начальника ИВС меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.
В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что руководителя отстранили от исполнения служебных обязанностей и уволили из органов по отрицательной статье.
ИСТОЧНИК KP.RU